ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії

У ніч з 9 на 10 липня Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під окупацією, стала свідком втрати живлення від основної високовольтної лінії напругою 750 кВ. Для подальшої роботи станції було вимушено переключитися на єдину доступну резервну лінію з напругою 330 кВ. Інформацію про це надав концерн Енергоатом.

Згідно з повідомленням, «Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут)».

Експерти зазначають, що в разі відключення головних циркуляційних насосів станції та переходу енергоблоку на режим «природної циркуляції» може виникнути серйозна загроза ядерній і радіаційній безпеці. Особливий ризик представляє наявність четвертого енергоблоку Запорізької АЕС, який функціонує у стані «гарячий зупин» з порушенням умов ліцензії.

Представник Енергоатому, тимчасово виконуючий обов’язки виконавчого директора ДП «НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач, підкреслив, що у разі такого сценарію негайно потрібно буде охолодити реактор, так як відсутність охолодження може спричинити серйозні проблеми з роботою обладнання енергоблока.

Представники компанії також підкреслили, що довготривалий режим «природної циркуляції» може призвести до відмови обладнання енергоблока і значно підвищити ризик аварії.

Відомство наголосило на необхідності негайного повернення контролю за станцією законному оператору — НАЕК «Енергоатом» — для забезпечення нормальної експлуатації та відновлення ядерної і радіаційної безпеки об’єкта. Такі дії вимагає міжнародна спільнота для запобігання подальшому наростанню загрози та забезпечення безпеки регіону.