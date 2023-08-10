 
«  
  »

Росія за добу війни втратила 580 військових

Про це 10 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4278 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13)
  • артилерійських систем – 5028 (+15)
  • РСЗВ – 711 (+0)
  • засобів ППО ‒ 469 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 313 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16)
  • спеціальної техніки ‒ 746 (+4)

Дані уточнюються.

10 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  