Повітряні сили збили 7 з 10 «Шахедів», які атакували Україну 10 серпня ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії » Росія за добу війни втратила 580 військових Ворог спробував відновити втрачене положення у Донецькій та Запорізькій областях. Проте ЗСУ відбили атаки на околицях Кліщіївки та Авдіївки. За добу війни в Україні загарбники втратили 580 військових, 16 танків та гелікоптер Про це 10 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано

танків ‒ 4278 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13)

артилерійських систем – 5028 (+15)

РСЗВ – 711 (+0)

засобів ППО ‒ 469 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 313 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4)

крилатих ракет ‒ 1377 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16)

спеціальної техніки ‒ 746 (+4) Дані уточнюються.