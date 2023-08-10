Окупанти під час запусків КАБів по Херсонщині упустили три бомби на власні підрозділи

Наталія Гуменюк, керівниця спільного координаційного прес-центру Збройних Сил Південної України, вказала на те, що окупаційні сили збільшили свої запаси та боєприпаси і наразі здійснюють понад 40 атак за бойовий день. Вона поділилася цією інформацією під час ефіру на каналі «Еспресо».

«Ми активно тримаємося на опозицію в артилерійській боротьбі. У нашому секторі відповідальності переміщення стали більш складними через те, що лінія фронту на річці Дніпро зазнала значних змін в результаті вибуху Каховської ГЕС. Географія берегів також стала складнішою, і ми намагаємося використовувати це в нашу користь для захисту. Операція продовжується, проводяться розвідувальні наступальні дії. Ми активно протистоїмо ворожим розвідувальним групам. Протягом останньої доби ми здійснили успішний наступ на два судна диверсійно-розвідувальних груп», — повідомила Наталія Гуменюк, керівниця спільного координаційного прес-центру Збройних Сил Південної України.

Вона зазначила, що окупанти посилили обстріли, залучивши додаткові резерви та зброю, і наразі здійснюють більше ніж 40 обстрілів за добу. Це свідчить про їхню спробу підтримувати рівень активності не менше ніж 70 обстрілів протягом доби.

«Поки що окремим аспектам окупантам вдається впоратися самостійно. Наприклад, вчора, 9 серпня, під час спроби атаки за допомогою тактичної авіації та випуску керованих авіабомб на район Бериславського правобережжя Херсонщини, вони помилилися та вдарили по своїх власних підрозділах. Це ще раз демонструє незадовільний рівень підготовки ворожої армії», — підбиваючи підсумки, додала Гуменюк.