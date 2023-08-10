Білий дім не бачить, щоб у США падала підтримка військової допомоги Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги України з боку американців.

Представник Білого дому зазначив, що протягом війни Росії проти України у Вашингтоні бачили «тверду підтримку з боку американського народу, тверду підтримку з боку Конгресу – як двопартійну, так і двопалатну – щодо продовження підтримки України».

«Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, зокрема для наших союзників по НАТО, враховуючи, що ці бойові дії відбуваються на порозі багатьох з цих союзників по НАТО», – додав він.

Кірбі вказав, що підтримка України важлива і для «національної безпеки американського народу».

«Якщо деякі американці не відчувають цього або після цього… я думаю, що важливо пам’ятати, що якщо ми просто сидітимемо склавши руки і дозволимо Путіну перемогти, дозволимо йому захопити Україну, то де це зупиниться далі?», – сказав представник адміністрації США.

Минулого тижня CNN опублікував результати свого опитування, згідно з яким 55% американців вважають, що Конгрес не повинен надавати додаткове фінансування на підтримку України, а 51% стверджує, що США вже зробили достатньо для допомоги Києву.