ЗСУ здійснили на Херсонщині рейд на лівий берег Дніпра, — ISW

Збройні Сили України (ЗСУ) провели оперативний наступ на лівий берег річки Дніпро в Херсонській області, і, ймовірно, зуміли прорвати оборону на глибину близько 800 метрів, однак потім були змушені відступити. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, декілька російських військових блогерів зазначили, що українські війська вивели на східний берег Дніпра до семи катерів, кожен з яких перевозив приблизно шість-сімох осіб, в районі населеного пункту Козачі Лагері. Війська вдалося здійснити прорив оборони на глибину до 800 метрів.

Російський «воєнкор» повідомив, що останнім часом російське командування перегрупувало «підготовлену групу» російських десантників (ВДВ) з області Козачі Лагері до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу. Це послабило російську оборону в цьому районі.

Однак голова Херсонської обласної державної адміністрації Володимир Сальдо, зауважено аналітиками, мінімізував інформацію про український десант, заявивши, що російська артилерія завдала удару, заважаючи висадці десанту.

Загалом, більшість російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку та висадити війська на східному березі Дніпра до початку активних обстрілів з боку російських військ. В ISW це подія оцінюють як «обмежений рейд», а не повноцінний прорив лінії оборони.