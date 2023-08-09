Житель Флориды выиграл в лотерею более полутора миллиарда долларов

Участник американской лотереи Mega Millions сорвал рекордный джекпот, составивший 1,58 миллиарда долларов, сообщили организаторы лотереи.

«После 31 тиража без крупного выигрыша, счастливый обладатель лотерейного билета из Флориды отпразднует лето 2023 года с рекордным мега-джекпотом, размер которого в настоящее время оценивается в 1,58 миллиарда долларов», – говорится в заявлении Mega Millions.

Ожидается, что десятизначный джекпот установит новый рекорд в лотерее. Предыдущий рекордный джекпот, составивший 1,537 миллиарда долларов, был выигран в 2018 году, сообщили организаторы лотереи.

Победитель, имя которого не называется, может получить 783 миллиона долларов сразу или получать всю сумму в виде ежегодных выплат в течение 30 лет, которые каждый год будут увеличиваться на 5 процентов.