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Уряд спростив оформлення техпаспорта і номерів на авто

У середу, 9 серпня, уряд спростив процедуру для отримання та оформлення техпаспорта і номерних знаків на автомобіль, оформлених в Дії або через Електронний кабінет водія. Відтепер їх можна отримати поштою

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий.

«Також після набрання чинності постановою, яка 8 серпня прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України — посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення», — заявив він.

Заступник голови МВС додав, що ця опція є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни Росії проти України, адже громадяни нашої держави за кордоном зможуть здійснити обмін посвідчення водія через Дію або ЕКВ, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни.

Загалом постановою визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами МВС.

Ці зміни запроваджено у межах підготовки до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн з вересня 2023 року.

МВС нагадало, що станом на сьогодні, посвідчення водія можна обміняти через застосунок Дія, або ЕКВ, і в межах України, отримати поштовим звʼязком. До речі, за неповний рік, цією опцією скористалися більше ніж 25 000 осіб.

9 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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