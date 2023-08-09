Україна отримає значно більше снарядів

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки вдосконалює оборонно-промислову базу та розширює виробництво стратегічно важливих військових засобів, зберігаючи свою незмінну підтримку України. Про це було оголошено помічником міністра армії США з питань закупівель, логістики та технологій, Дугласом Бушем, за повідомленням прес-служби Пентагону.

Буш гарантує, що США будуть забезпечувати достатню кількість військової техніки як для своєї власної безпеки, так і для надання допомоги «нашому союзнику, Україні, забезпечуючи її всім необхідним».

За його словами, наразі США виготовляють 24 тисячі артилерійських снарядів щомісяця, і планують збільшити обсяг виробництва до понад 80 тисяч снарядів на місяць у наступному році.

«Ми одночасно проводимо модернізацію нашої промислової бази та розширюємо виробництво», — наголошує Буш, додавши, що американська військова техніка залишалася ефективною під час повномасштабної російської агресії.

Від моменту початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову підтримку України. Це включає більше 2000 систем «Stinger», понад 10 000 комплектів протитанкової системи «Javelin» та понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів.

Цю допомогу було забезпечено шляхом використання наявних запасів в США та через Ініціативу підтримки безпеки України. Крім того, Вашингтон збільшив обсяг виробництва ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовує Збройні Сили України.

Колишній генерал американських військ у Європі Бен Годжес вважає, що рішення про збільшення обсягу виробництва снарядів є вражаючим. Він також зауважує: «Ми маємо потужність нашої промисловості. Необхідна лише політична воля для інвестування».