Під Москвою підірвано військовий завод (фото + відео)

У Підмосков’ї стався вибух на оптико-механічному заводі, який виробляє приціли, прилади нічного бачення та ін — передають російський Інтерфакс із посиланням на екстрені служби та місцеву владу, Telegram-канал Baza

Вибух пролунав на заводі в Сергієвому Посаді. Там оголошено «тотальну евакуацію», на місце прибули силовики і голова округу.

Telegram-канал Baza повідомляє, що стався вибух на складі з піротехнікою. Є щонайменше 22 поранених.Під завалами все ще можуть перебувати люди. На місце приїхало більше десятка машин швидкої допомоги.

Це одне з найстаріших підприємств оптичної галузі в РФ. Завод виробляє, зокрема, оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення, станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення, біноклі та ін.

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