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На Харківщині починається евакуація

Певні території Харківської області готуються до обов’язкового евакуювання дітей. Про це заявила Ірина Верещук під час телемарафону.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосила, що це стосується окремих населених пунктів.

«Проводиться підготовка до евакуації, зокрема, дітей, з деяких населених пунктів Харківської області. Проте наразі не можу вказати конкретну кількість таких населених пунктів», — пояснила Верещук.

«Ми сподіваємось на рішення Ради оборони Харківської області. Вчора ми провели зустріч з Олегом Синєгубовим, керівником ОВА, і він підтвердив, що такий курс дій планується з огляду на наші наступальні операції. Ми готові до відповіді на дії ворога, важливо, щоб мирне населення не постраждало», — додала Ірина Верещук.

9 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Он-лайн кино, Украина

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