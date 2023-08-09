Україна отримає значно більше снарядів ЗСУ ліквідували 820 ще окупантів » На Харківщині починається евакуація Певні території Харківської області готуються до обов’язкового евакуювання дітей. Про це заявила Ірина Верещук під час телемарафону. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосила, що це стосується окремих населених пунктів. «Проводиться підготовка до евакуації, зокрема, дітей, з деяких населених пунктів Харківської області. Проте наразі не можу вказати конкретну кількість таких населених пунктів», — пояснила Верещук. «Ми сподіваємось на рішення Ради оборони Харківської області. Вчора ми провели зустріч з Олегом Синєгубовим, керівником ОВА, і він підтвердив, що такий курс дій планується з огляду на наші наступальні операції. Ми готові до відповіді на дії ворога, важливо, щоб мирне населення не постраждало», — додала Ірина Верещук.