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Москву знову атакували безпілотники

Мер Москви Сергій Собянін, повідомив, що вночі 9 серпня російські системи протиповітряної оборони (ППО) нібито збили два бойових безпілотники на околицях Москви.

У повідомленні Собяніна у Telegram вказується: «Була спроба проникнення двох бойових безпілотників у місто. Обидва були збиті системами протиповітряної оборони. Один з них був збитий біля району Домодєдово, а інший — на території Мінського шосе».

Згідно з деталями, наданими мером Москви, наразі немає відомостей про постраждалих чи матеріальні збитки внаслідок падіння уламків. На місцях події працюють екстрені служби.

Російський Telegram-канал «Shot» опублікував відеозапис моменту знищення одного з безпілотників в районі Мінського шосе під Москвою.

9 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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