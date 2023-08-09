Блінкен назвав смішною пропозицію Росії безплатно постачати зерно в африканські країни

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, яке було опубліковано на сайті Держдепу.

«Усе це не викликає сміху, але це смішно. Те, що пропонувала Росія, – це доставити зерно в півтора десятка країн, приблизно 50 тис. тонн. Чорноморська зернова ініціатива поставила 20 млн тонн у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Тобто те, що пропонували росіяни як компенсацію за вихід з угоди, — це крапля в морі з того, що країни отримували та що їм потрібно», — заявив Блінкен.

За його словами, від припинення дії «зернової угоди» постраждали не тільки країни, які отримували українське зерно.

«Кожна країна в певному сенсі виграла від цієї угоди, тому що наявність цієї їжі на світових ринках утримувала ціни. Зараз ми бачимо, що після виходу Росії з угоди ціни зросли на 10-15 відсотків», — зазначив держсекретар.