РФ ударила по Покровську «іскандерами»: 7 загиблих У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято » Знищено ще 560 російських військових Протягом доби 7 серпня, російська армія втратила 560 військових, гелікоптер та 10 танків. Також ЗСУ минулої доби відбили атаки росіян на Куп’янському і Авдіївському напрямках Про це повідомили в facebook Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 250 800 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4254 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,

артилерійських систем – 4996 (+19) од,

РСЗВ – 709 (+0) од,

засоби ППО ‒ 468 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 312 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),

крилаті ракети ‒ 1377 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 737 (+2). Дані уточнюються.