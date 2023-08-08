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Знищено ще 560 російських військових

Про це повідомили в facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 250 800 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4254 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,
  • артилерійських систем – 4996 (+19) од,
  • РСЗВ – 709 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 468 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 312 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1377 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 737 (+2).

Дані уточнюються.

8 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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