Western officials: Significant Ukrainian breakthrough is unlikely in face of heavily mined Russian defenses ДБР уже розслідує понад сотню справ через зловживання військкомів » З початку року на соціальні виплати спрямували понад 260 мільярдів У першому півріччі з державного бюджету спрямували 265,6 мільярда гривень на соціальні виплати, з них у липні — 35,2 мільярда. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. На фінансове забезпечення виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду з січня по липень спрямували 158,6 млрд грн (зокрема, 22,7 млрд грн в липні). На другій позиції серед витрат на соціальні виплати — 60,8 млрд грн на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини (із них у липні 8,7 млрд грн). Третьою за обсягом фінансування стала підтримка малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій — 30,7 млрд грн (у липні — 1,5 млрд грн). Ще 14,2 млрд грн (у липні 2 млрд грн) спрямували на соціальний захист дітей та сім’ї та 1,3 млрд грн, із них у липні 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю. «У воєнний період Уряд ретельно ставиться до розподілу коштів, оскільки поряд із необхідністю забезпечувати потреби безпеки й оборони існує ще чимало викликів, на які слід реагувати оперативно. Водночас питання соціальної підтримки громадян було і лишається одним із важливих пріоритетів держави. Адже люди мають бути соціально-захищеними, мати кошти для забезпечення своїх побутових потреб та відчувати підтримку, особливо у цей нелегкий для країни час», ‒ зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.