Україна вчетверо наростила виробництво ПТРК «Стугна-П» з початку року

Україна в чотири рази наростила виробництво вітчизняних ПТРК «Стугна-П» від початку року.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Сил оборони України за допомогою цього протитанкового комплексу знищують танки та іншу військову техніку російських окупантів.

“Ми в липні виробили в 4 рази більше «Стугни», ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз. Її буде недостатньо”, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він також повідомив, що оборонно-промисловий комплекс України стрімко зростає, зокрема за рахунок переорієнтації цивільних підприємств на випуск оборонної продукції.

Підготовка «Стугна-П» під час змагань. Фото: АрміяInform

За словами міністра, на момент його призначення в лютому цього року в Україні було по два постачальники корпусів для мінометних мін калібру 82 мм і 120 мм, тоді як сьогодні їх кількість зросла відповідно до 14 і 13.

Виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів в США на заводі у Скрантоні. Фото з відкритих джерел.

Також в інтерв’ю для видання The Wall Street Journal, Олександр Камишін повідомив, що українська промисловість розгорне виробництво 155-мм артилерійських снарядів до кінця 2023 року.

За словами міністра, в липні Україна виробила більш ніж вдвічі більше мінометних і артилерійських боєприпасів, ніж за весь 2022 рік. Однак він визнав, що пройдуть роки, перш ніж Україна зможе виробити достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб.

Наразі Україна вже освоїла виробництво боєприпасів радянського калібру – 122-мм та 152-мм. Проте українська армія поступово переходить на артилерію західного калібру 155-мм, тому потрібно налагоджувати виробництво снарядів і такого калібру.

«Стугна-П»

ПТРК «Стугна-П» – український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Його експортний варіант називається «Скіф». Комплекс напівавтоматичний і має систему наведення керованої ракети по лазерному променю.

Постріл з «Стугна-П» під час змагань. Фото: АрміяInform

Вітчизняний комплекс може вести вогонь керованими ракетами калібру 130 або 152 мм з різними бойовими частинами. Ракети комплексу можуть уражати не лише танки й іншу техніку та укріплення. Протитанковий комплекс уражає цілі на максимальній відстані 5 км та пробиває 800 або 1100 мм броні, залежно від використаної ракети. Керувати ПТРК можна дистанційно із укриття за допомогою пульта.

Момент ураження БМП російських окупантів з ПТРК «Стугна-П». Кадр з відео

У лютому 2023 року, Нацгвардія України отримала 130 мільйонів гривень на замовлення протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П».