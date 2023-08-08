Саміт у Джидді вказує на зростання розбіжностей між КНР та РФ

Зустріч у Джидді проливає світло на розбіжності між Китаєм та Росією щодо регулювання широкомасштабної війни Росії проти України. Цю інформацію підтверджує звіт Інституту вивчення війни.

У звіті вказується на статтю видання Financial Times, в якій зазначено, що представники Китаю на саміті були «конструктивні» та старалися продемонструвати відмінність між Китаєм і Росією. Один європейський дипломат, який брав участь у переговорах, наводиться у цій статті, заявив, що «проста присутність Китаю свідчить про зростаючу ізоляцію Росії». Китайська делегація також висловила готовність брати участь у майбутніх подібних зустрічах, і це може призвести до виключення Росії з таких форматів.

Звіт також зазначає, що російське джерело повідомило, що Росія відхилила мирний план Китаю, що мав 12 пунктів і був запропонований у лютому 2023 року (цей план був відновлено китайською делегацією під час переговорів в Саудівській Аравії). Деякі китайські еліти також, за інформацією звіту, виразили незадоволення діями російського керівництва у справі мирного вирішення конфлікту в Україні.

Експерти відзначають, що ці дані про переговори в Саудівській Аравії та внутрішні звинувачення, якщо вони є правдивими, підтверджують попередні прогнози Інституту вивчення війни щодо розбіжностей між Китаєм і Росією стосовно України. Це підкреслює, що відносини між Москвою та Пекіном не є беззаперечним партнерством, як це бажає підкреслити Кремль.