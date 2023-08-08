Розвідка Британії пояснила, чому Путін хоче дати важку зброю «Росгвардії»

Рішення Володимира Путіна надати «Росгвардії» важку зброю може вказувати на його прагнення визнати цю організацію як важливий стовп безпеки його режиму. Інформація надана джерелом «Європейська правда», яке посилається на розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії від 8 серпня щодо конфлікту між Росією та Україною.

Важливо відзначити, що «Росгвардія» існує з 2016 року та нараховує близько 200 тисяч працівників, а керує нею Віктор Золотов, колишній тілоохоронець Путіна. Останнім часом Путін підписав закон, що дозволяє передавати цій організації важке озброєння. Ця подія відбулася недовго після спроби перевороту з боку приватної військової компанії «Вагнер».

Згідно з британськими розвідувальними даними, незважаючи на заяви Золотова про успішні дії «Росгвардії» під час придушення спроби перевороту, немає достатніх доказів ефективного протидії цієї структури «Вагнеру». Це внутрішньобезпекова загроза, на яку «Росгвардія» була зорієнтована, але відсутність доказів результативності викликає сумніви у її ефективності.

«Рішення надавати «Росгвардії» важке озброєння, включаючи артилерію та ударні гелікоптери, може свідчити про зростаючу вагу цієї організації як ключового фактору забезпечення безпеки режиму Кремля», – вказує аналіз згаданого джерела.