РФ ударила по Покровську «іскандерами»: 7 загиблих

У вечірній час 7 серпня Російська Федерація нанесла ракетний удар по населеному пункту Покровськ на Донеччині. Вороги вразили житлові будівлі. Станом на ранок 8 серпня зафіксовано 7 загиблих та 67 поранених осіб. Цю інформацію надав голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко.

За його звітом, до ранку вівторка, 8 серпня, загинуло 7 осіб. Кількість поранених зросла до 67, серед них 29 поліцейських, 7 рятувальників та 2 дітей.

Раніше, у коментарі для «Суспільного», начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що станом на 00:30 7 серпня кількість поранених та травмованих збільшилась до 57.

«Кількість загиблих залишається незмінною. Їх сім. Розпочато розбирання завалів», — наголосив він.

О 23:00 розбирання завалів було призупинено. На той момент було відомо про сімох загиблих та 27 поранених. Поранених доставили до місцевої лікарні, а двох осіб у важкому стані перевезли до Дніпра.