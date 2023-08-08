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Митрополита УПЦ МП Павла Лебідя відпустили з-під варти під заставу в 33 млн грн

Про це заявив адвокат Микита Чекман.

«Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської Лаври нарешті звільнено з-під варти. Нагадаємо, що Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з обранням застави у розмірі 33 300 000 грн», — написав він.

Згідно зі словами Чекмана, митрополита Павла було звільнено під заставу у розмірі 33 мільйони гривень, яку внесли на сайті УПЦ МП близько тисячі людей.

8 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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