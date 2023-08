Британія розширила санкції, щоб обмежити доступ Росії до військового обладнання Biden heads west for a policy victory lap, drawing an implicit contrast with Trump » Італія скасувала золоті візи для росіян Уряд Італії призупинив участь громадян Росії та Білорусі в програмі «Investor Visa for Italy» у липні 2023 року, що сталося більше ніж через рік після рекомендації Європейської комісії скасувати «золоті візи» для росіян і білорусів у зв’язку з їхньою агресією проти України. За повідомленням «Європейської правди», цю інформацію відзначило італійське щомісячне видання Altreconomia. Італійська влада офіційно повідомила про скасування «золотих віз» на веб-сайті програми, де вказано, що Міністерство економіки Італії прийняло рішення 14 липня 2023 року на підставі рекомендації Європейської комісії від 28 березня 2022 року. За інформацією, яку отримала Altreconomia, протягом цього періоду програму «Investor Visa for Italy» використали принаймні 36 громадян Росії, з них 32 отримали дворічні візи «інвестора». За 2022 рік, росіяни стали найчисленнішою групою отримувачів італійських «золотих віз». Громадяни США та Великої Британії йдуть на другому місці (по 12), інші 23 особи з-за меж ЄС також отримали візи, а їхню національність залишають у таємниці з міркувань конфіденційності.