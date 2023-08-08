Глава Генштабу Естонії пояснив, що може допомогти ЗСУ повернути Крим

Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, полковник Март Вендла вважає, що українські Збройні сили перевершують ЗС РФ у далекобійній артилерії і точності завдання ударів — Вендла в передачі «Ukraina Stuudio» на телеканалі ETV, повідомляє ERR.

Полковник назвав «досить різноплановим» театр воєнних дій протяжністю понад 1000 км, де «на Херсонському напрямку, з точки зору противника, обороні дуже допомагає велика, широка річка, перейти яку складно».

«Запорізький напрямок, очевидно, допоможе українцям досягти їхньої стратегічної мети – повернення Криму, передумовою якого є перерізання сухопутних шляхів сполучення», – вважає Вендла.

Водночас, зазначив він, «якщо в решті областей у середньому на одну область припадає 400 оборонних споруд, то на Запорізькому напрямку їх було 1400», що, на його думку, «свідчить про масштаби глибини оборони», тож «завдання, що стоїть перед Україною, дуже серйозне».

За словам Вендли, «Україна здатна використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни, тому що у ЗСУ бойова розвідка перебуває у відносно хорошому стані і тому дає змогу максимально ефективно використовувати війська».

«Тому всі ці удари в глибину слугують тій самій меті й ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації», – зазначив Вендла.