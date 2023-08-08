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ДБР уже розслідує понад сотню справ через зловживання військкомів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду — ДБР у Telegram

«Мотивами «популярних» правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни».

У ДБР нагадали, що лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:

  • у Запоріжжі військом організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду кримінальним елементам,
  • на Закарпатті військовий комісар змушував солдат будувати його маєток,
  • на Київщині посадовець територіального центру комплектування та соцпідтримки за гроші сприяв у нелегальному перетині кордону,
  • у Полтавській області військком жорстоко побив свого підлеглого,
  • в Одесі військкома спіймали на незаконному збагаченні,
  • на Рівненщині керівник обласного військкомату побив військового,
  • у Черкаській області працівник військкомату за 10 тисяч доларів «відмазував» чоловіків від служби,
  • на Вінниччині злочинна група сприяла ухилянтам у центрі комплектування,
  • у Краматорському районі військком з Донеччини налагодив механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону,
  • на Буковині «ділки» хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

У ДБР підкреслили, що вони посилюють протидію злочинам у військкоматах та попередили, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності.

«Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу», − запевняють у бюро.

8 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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