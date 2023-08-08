Британія розширила санкції, щоб обмежити доступ Росії до військового обладнання

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії, Джеймс Клеверлі, оголосив про введення нових «знакових» санкцій, спрямованих на обмеження доступу Росії до закупівлі військового обладнання.

Цю інформацію оприлюднило видання «Європейська правда» з посиланням на повідомлення британського уряду.

Згідно з подробицями, Клеверлі оголосив про введення санкцій проти 22 фізичних та юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну. Також були введені санкції проти трьох російських компаній, які постачають електроніку, необхідну для військової техніки, що використовується на полі бою.

Серед осіб, які потрапили під санкції:

Дві турецькі компанії, Turkik Union та Azu International, за їхню роль у постачанні мікроелектроніки до Росії, яка має важливе значення для військової діяльності Росії в Україні. Компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC з Дубаю, за постачання безпілотників і компонентів для них до Росії. Громадянин Словаччини Ашот Мкртичев, якого звинувачують в участі в спробі продажу зброї між КНДР і Росією. Громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі за його роль у російському фінансовому секторі, зокрема на посаді керівника московського офісу компанії DuLac Capital Ltd.

Крім того, Велика Британія розширила санкції проти Ірану та Білорусі за їхню роль у підтримці російських військових дій. Список санкцій включає іранські фізичні та юридичні особи, що займаються розробкою та виробництвом БПЛА для Корпусу вартових ісламської революції, а також білоруські оборонні організації, що підтримують виробництво військової технології для білоруського режиму.

При цьому відзначається, що російська оборонна промисловість великою мірою залежить від зовнішніх компонентів, і обмеження доступу до них призводить до викликів для російських військових, які тепер шукають альтернативні джерела постачання для підтримки своїх операцій.