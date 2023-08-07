Хочу вести свою рубрику

Нігер частково закрив повітряний простір На окупованих територіях старшокласникам роздають щоденники з гербом РФ і текстом присяги » ЗСУвбили чверть ммільйона російських військових Протягом 6 серпня Росія втратила в Україні 540 військових, 18 крилатих ракет і 28 дронів. На фронті відбулося 50 боєзіткнень Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 4244 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)

артилерійських систем – 4977 (+12)

РСЗВ – 709 (+4)

засобів ППО ‒ 467 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)

крилатих ракет ‒ 1377 (+18)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)

спеціальної техніки ‒ 735 (+1) Дані уточнюються.