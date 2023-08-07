ЗСУвбили чверть ммільйона російських військових

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4244 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)
- артилерійських систем – 4977 (+12)
- РСЗВ – 709 (+4)
- засобів ППО ‒ 467 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)
- крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 735 (+1)
Дані уточнюються.
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