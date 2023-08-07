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ЗСУвбили чверть ммільйона російських військових

окупанти в Криму
Протягом 6 серпня Росія втратила в Україні 540 військових, 18 крилатих ракет і 28 дронів. На фронті відбулося 50 боєзіткнень

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4244 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)
  • артилерійських систем – 4977 (+12)
  • РСЗВ – 709 (+4)
  • засобів ППО ‒ 467 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 735 (+1)

Дані уточнюються.

7 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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