Залужний доповів Зеленському про події на фронті: Напружені операції

Президент Володимир Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на якому обговорювались питання щодо ситуації на фронті, планів росіян, постачання боєприпасів та продовження «зернового коридору» — Зеленський у Telegram

«Щоденний селектор. Заслухали доповідь головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції».

Президент повідомив, що міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, мінстратпром – про власне виробництво. «Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри», — підкреслив президент.

Курім того, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. «Розуміємо найближчі плани ворога», -зазначив Зеленський.

Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

Також обговорювались російські обстріли цивільних об’єктів і дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям.