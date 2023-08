У столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня Ukrainian strikes on Russian infrastructure are becoming more common » Залужний доповів Зеленському про події на фронті: Напружені операції Президент Володимир Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на якому обговорювались питання щодо ситуації на фронті, планів росіян, постачання боєприпасів та продовження «зернового коридору» — Зеленський у Telegram «Щоденний селектор. Заслухали доповідь головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції». Президент повідомив, що міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, мінстратпром – про власне виробництво. «Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри», — підкреслив президент. Курім того, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. «Розуміємо найближчі плани ворога», -зазначив Зеленський. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні. Також обговорювались російські обстріли цивільних об’єктів і дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям.