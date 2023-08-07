Українські ракети пошкодили мости в Чонгарі та Генічеську

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Обидва мости сполучають материкову частину України з Кримським півостровом. Про завдані удари заявили керівники окупаційних адміністрацій Криму Сергій Аксьонов, частини Херсонської області Володимир Сальдо та й частини Запорізької області Володимир Рогов.

«Було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. Одне влучення, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже розпочинаються. Жертв немає», — зазначив Аксьонов.

«Тимчасово проїзд здійснюється через ПП Армянськ та Перекоп», — додав призначений Кремлем «голова Республіки Крим».

За словами ж Сальдо, українці «обстріляли міст через протоку Тонка, що з’єднує місто Генічеськ із Арабатською стрілкою«.

Міст на Геніческ.Фото: скріншот відео

«Загалом випустили 12 ракет, 9 збила наша ППО», — повідомив керівник колаборантів захопленої росіянами лівобережної частини Херсонщини.

«Поранено одного мирного жителя, який проїжджав мостом у момент прильоту», — заявив Сальдо.

Як стверджує Володимир Сальдо, внаслідок удару в Генічеську нібито виникли ускладнення із постачанням газу.

«Також перебито газопровід, що проходив поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ. Понад 20 тисяч мешканців міста залишились без газопостачання», — повідомив він.

Удар по Чонгарському мосту Сальдо підтверджує. На його думку, його було здійснено «натівськими ракетами Storm Shadow».

«Міст отримав пошкодження від ракети», — зазначив Володимир Сальдо.

«Транспортне сполучення з Кримом продовжує працювати через Чаплінку та Армянськ», — підсумував він.

«КПП Чонгар (Джанкою-Генічеськ) тимчасово закрито для проїзду», — поінформував спершу Володимир Рогов, а потім майже дослівно повторив у себе повідомлення про ракетні обстріли мостів у Чонгарі та Генічеську, оприлюднене Сальдо.

Збройні Сили України офіційно підтвердили удари по згаданим мостам:

«Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключових шлях сполучення окупантів — Чонгарський та Генічеський автомобільні мости».

«Це не просто мости. Це все (включно із залізничним) основні логістичні шляхи, що живлять південне угруповання військ окупантів в Україні», — прокоментував військовий експерт Ігаль Левін.