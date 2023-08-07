Україна могла отримати далекобійні ракети для ЗРК NASAMS

Українські військові показали відео пуску із зенітного комплексу комплексу NASAMS невідомої ракети, що візуально схожа на далекобійну AMRAAM-ER.

Відео оприлюднила пресслужба Повітряних сил ЗС України у своїх соціальних мережах.

AMRAAM-ER була спеціально розроблена компанією Raytheon для застосування в складі ЗРК NASAMS на основі корабельної зенітної ракети RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile.

Опубліковане відео не дозволяє однозначно ідентифікувати систему через відносно низьку якість, проте її характерні контури з “потовщенням” від крил в середині фюзеляжу відповідають формам далекобійної ракети.

Відомо, що Raytheon та Kongsberg з 2021 по 2022 рік займались випробовуванням ракети, котрі завершились кваліфікаційними стрільбами та підтвердженням заявлених характеристик.

Конструктивно AMRAAM-ER повторює RIM-162 ESSM: вони оснащені однаковим твердопаливним ракетним двигуном та бойовою частиною масою у 39 кілограмів, що на 19 кг більше за аналогічну у AIM-120C7 AMRAAM. Від останньої нова ракета запозичила активну радіолокаційну голову самонаведення та систему управління.

Заявлена максимальна дальність ураження цілей ракетою при запуску з наземної пускової становить 40 кілометрів. Також представники Kongsberg наголошували, що дальність дії AMRAAM-ER у порівнянні з базовою ракетою AIM-120C7 збільшена на 50%, а висота – на 70%.

Доприкладу, максимальна дальність стрільби NASAMS з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить 25 км, а досяжність по висоті – 14-15 км.

Пуск ракети AIM-120C AMRAAM із ЗРК NASAMS. Фото з відкритих джерел.

Після інтеграції нової ракети за характеристиками дальності та висоти ураження NASAMS виходить на рівень зенітних ракетних комплексів середньої дальності, таких як російський “Бук-М2” або німецький Iris-T SLM.

Враховуючи, що нова ракета лише нещодавно завершила цикл випробувань, Сполучені Штати можуть бути зацікавлені у її застосуванні проти російського озброєння. Особливо цінним може бути досвід протидії проти російських малопомітних крилатих ракет Х-101.

Згідно з відкритими данними, далекобійні ракети можуть застосовувати пускові установки ЗРК NASAMS III та модернізовані версії NASAMS II.

Наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК NASAMS II. Також в рамках військової допомоги для України замовлені ще шість комплексів Сполученими Штатами та один – Канадою. Норвегія також озвучила плани передачі двох вогневих взводів цього ЗРК невідомої модифікації.