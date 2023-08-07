Удари по кримських мостах — частина стратегії контрнаступу

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що удари Збройних Сил України (ЗСУ) по мостах, які знаходяться на окупованій території та сполучають Крим, є складовою стратегії України з перехоплення і створення контрнаступальних операцій.

Згідно з доповіддю ISW, 6 серпня ЗСУ нанесли удари по двом важливим дорожнім мостам, які з’єднують окупований Крим з Херсонською областю. Це призвело до перерозподілу руху військ Російської Федерації з коротших східних маршрутів на довші західні.

Володимир Сальдо, керівник окупаційної адміністрації Херсонської області, повідомив, що ЗСУ нанесли удар ракетами по мосту через Генічеську протоку, який з’єднує Генічеський район з Арабатською стрілкою. Російська ППО, на його словах, заборонила 9 ракет з 12. Голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про атаку на міст через Чонгар та пошкодження дорожнього покриття автомобільного мосту.

Хоча російські джерела стверджують, що для ударів використовувалися крилаті ракети Storm Shadow, ISW поки не має підтверджень щодо цього.

Пошкодження мосту через Генічеську протоку, на думку аналітиків, змусить російських окупантів змінити маршрути військових перевезень. Це може призвести до значних затримок та заторів у логістиці, особливо на ділянці траси М-17 між Ішунем та Армянськом.

ISW також вказує на те, що дороги вздовж автомагістралі T2202, особливо на південь від Нової Каховки, знаходяться ближче до позицій ЗСУ та піддавались артилерійському вогню. Це може призвести до обрання російськими силами повільніших та менш ефективних сільських доріг для зменшення ризику від українського вогню.

Поки ремонт мосту через Генічеську протоку вимагатиме значного часу, і російські GLOC можуть зазнавати значних труднощів у логістичній підтримці.