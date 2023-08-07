У столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня

6 серпня в Києві відбулося незвичайне явище: нічна температура не впала нижче +21,2 °C. Це стало рекордно високим значенням для цієї дати і перевищило попередній рекорд від 2010 року, коли температура нічного повітря трималася на рівні +21,0 °C.

Відома Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підтвердила цей факт. За їх даними, цей незвичайний тепловий рекорд свідчить про певні зміни в кліматичних умовах регіону.

Звісно, такий рекорд може викликати допитливість у вчених і спостереження з боку громадськості. Ця незвичайна температурна відмінність може бути пов’язана з різноманітними чинниками, включаючи зміни в атмосферних умовах та вплив антропогенної діяльності.

Незважаючи на причини цього теплового рекорду, він нагадує нам про важливість спостереження за кліматичними змінами і необхідність вжиття заходів для їх зменшення та адаптації до нових умов.