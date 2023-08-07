У порту Туреччини прогримів вибух під час завантаження судна зерном

У турецькому порту Деріндж сталася потужна вибухова подія, яка призвела до серйозних наслідків. Вибух спричинив велику кількість диму, а уламки поширюються по житлових районах поруч. Інцидент вплинув на два зерносховища, що зазнали значних пошкоджень.

За повідомленням CNN Turk, вибух відбувся близько 14:40 в районі порту Деріндж і відчутно відбувся і в сусідньому місті Гьольцюк.

За словами мера Дерінджа, Зекі Айгюна, ситуація була досить напруженою: «Ми спочатку відчули, як будто стався землетрус із гучним шумом, але потім з’ясувалося, що стався вибух. Інцидент стався на відстані 25 метрів від нас. Хоча ситуація серйозна, вона має локальний характер. Здійснюється евакуація пшениці від того місця, і проводяться перевірки, чи є під завалами люди. У порту знаходиться близько 40 силосів, і з них два вибухнули».

Інформація також говорить про те, що вибух стався в зерносховищі Управління ґрунтових продуктів (ТМО) і ймовірно був спричинений взаємодією хімічних речовин.

Губернатор Коджаелі, Седдер Явуз, повідомив, що кількість постраждалих зросла з 5 до 10 осіб.

Журналіст Хасрет Кая в прямому ефірі розповів: «Один із силосів для пшениці вибухнув. Вважається, що це може бути пов’язано з тим, що корабель відвозив пшеницю саме з цього місця. Ми дізналися, що вибух стався в силосі для пшениці. Проте поки невідомо, чи проводилося там регулярне обслуговування, чи це сталося через нагромадження газу».