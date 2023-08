Ukrainian strikes on Russian infrastructure are becoming more common Фільм «Барбі» зібрав більше 1 мільярда доларів за 17 днів у світовому прокаті » Росіяни збільшили обстріли Сходу, найгарячіше на Куп’янському напрямку Російські загарбники збільшили обстріли на Сході України минулого тижня, найгарячішим напрямком залишається Куп’янський, де ворог намагається повернути втрачені позиції — заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center «Власне, весь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. І ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції». За її словами, минулого тижня росіяни обстріляли Схід понад 9 тисяч разів. «Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на Сході тільки минулого тижня. У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку», — підкреслила заступниця міністра оборони. Також Маляр додала, що окупанти хочуть відвоювати втрачені на Харківщині позиції. «І у них такий план, вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втрати під час того, як ми їх звільнили», — зазначила вона.