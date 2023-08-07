Нігер частково закрив повітряний простір

Повідомлення від Bloomberg інформує, що власті Нігеру частково закрили повітряний простір країни, предупредивши про можливий напад з боку «іноземної держави». Така реакція була викликана завершенням крайнього терміну для відновлення на посаді обірваного президента Мохамеда Базума.

За планом, визначеним західноафриканськими сусідами, порушення цього терміну могло призвести до інтервенції, хоча наразі жодних ознак військових дій не спостерігається. Незважаючи на це, лідери перевороту вказали на наявність акцій проти них.

Амаду Абдраман, речник хунти, заявив на телеканалі Tele Sahel: «Планування цієї війни було завершено», додавши, що в двох країнах Центральної Африки розпочалося попереднє розгортання сил для участі у цьому конфлікті. Докладнішої інформації не надано.

Повітряний простір Нігеру зараз закритий для міжнародних польотів, за винятком кількох країн, таких як Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівія і Чад, які виступили проти можливої військової інтервенції.

Абдраман попередив: «Яка-будь держава, що спрямовує військові дії проти Нігеру, буде розглядатися як воююча сторона».

Після трьох днів зустрічі регіональних оборонних офіційних осіб, керівники оборонних відомств країн Західної Африки погодили план можливого військового втручання в Абуджу, столицю Нігеру.