ЗСУвбили чверть ммільйона російських військових Китай та РФ провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски » На окупованих територіях старшокласникам роздають щоденники з гербом РФ і текстом присяги На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей старшокласникам роздають щоденники з російським гербом і текстом військової присяги Про це пише РІА «Мелітополь». Зазначається, що щоденники роздають учням 10-11 класів. На їхньому звороті надрукований текст російської військової присяги. «Я (прізвище, ім’я, по батькові) урочисто присягаю на вірність своїй вітчизні — Російській Федерації. Клянуся свято дотримуватися конституції Російської Федерації, суворо виконувати вимоги військових статутів, накази командирів і начальників. Присягаю гідно виконувати військовий обов’язок, мужньо захищати свободу, незалежність і конституційний лад Росії, народ і вітчизну «, — йдеться у тексті присяги.