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На окупованих територіях старшокласникам роздають щоденники з гербом РФ і текстом присяги

Про це пише РІА «Мелітополь».

Зазначається, що щоденники роздають учням 10-11 класів. На їхньому звороті надрукований текст російської військової присяги.

«Я (прізвище, ім’я, по батькові) урочисто присягаю на вірність своїй вітчизні — Російській Федерації. Клянуся свято дотримуватися конституції Російської Федерації, суворо виконувати вимоги військових статутів, накази командирів і начальників. Присягаю гідно виконувати військовий обов’язок, мужньо захищати свободу, незалежність і конституційний лад Росії, народ і вітчизну «, — йдеться у тексті присяги.

7 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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