Фільм «Барбі» зібрав більше 1 мільярда доларів за 17 днів у світовому прокаті

Касові збори від світового прокату фільму Грети Гервіг «Барбі» перевищили 1 мільярд доларів за 17 днів показу. Гервіг стала першою в історії режисеркою, чия робота зібрала таку суму.

Про це пише Variety.

«Комедія Грети Гервіг у рожевому вбранні перевищила позначку 1 мільярд доларів у світовому прокаті, в тому числі зібравши 459 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 572 мільйони доларів — в інших регіонах світу Це робить Гервіг першою в історії жінкою-режисеркою, чий фільм зібрав мільярд доларів.

Три інших мільярдних блокбастери були зняті жінками у співавторстві: «Крижане серце» (1,3 млрд доларів) та «Крижане серце 2» (1,45 млрд доларів) Дженніфер Лі та Кріса Бака, а також «Капітан Марвел» (1,1 млрд доларів) Анни Боден та Райана Флека», — пише видання.

«Барбі» досягла знакової позначки всього через 17 днів після прем’єри — найшвидше в історії Warner Bros. — раніше утримував рекорд «Гаррі Поттер і смертельні реліквії: Частина 2» (19 днів). Загалом це восьмий фільм-«мільярдник» за 100-річну історію студії.

У Warner Bros. заявили, що «не часто втрачають дар мови від результатів фільму», але «мільярд перевершив навіть наші найоптимістичніші прогнози».

«Барбі» залишається номером один у прокаті вже третій уїк-енд поспіль, пише Variety.

Фыльм вийшов у прокат 21 липня, перевершивши всі очікування, зібравши 155 млн дол касових зборів у прем’єрний уїк-енд — це рекорд 2023 року. Також це найкращий старт для фільму, зрежисованого жінкою.