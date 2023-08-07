Два пожарных вертолета столкнулись в воздухе в Калифорнии

Два вертолета столкнулись в воскресенье во время тушения пожара в калифорнийском округе Риверсайд в воскресенье, в районе 6 вечера по местному времени.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил, что расследует столкновение в воздухе вертолетов Bell 407 и Sikorsky S-64E.

Первый вертолет после столкновения благополучно приземлился, второй разбился.

Все три человека, находившиеся на его борту, погибли. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны (CalFire) Дэвид Фулчер.

Среди погибших – начальник подразделения Cal Fire, капитан пожарной службы и пилот, работавший по контракту.