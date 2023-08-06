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Збройні сили знищили ще 590 російських загарбників протягом доби

Збройні сили знищили ще 590 російських загарбників протягом доби 5 серпня Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 249700 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4237 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4965 (+22) од,
  • РСЗВ – 705 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1359 (+12),
  • кораблі /катер ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 734 (+4).

Дані уточнюються.

6 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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