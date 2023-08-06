Збройні сили знищили ще 590 російських загарбників протягом доби 5 серпня — Генштаб
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 249700 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4237 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8262 (+11) од,
- артилерійських систем – 4965 (+22) од,
- РСЗВ – 705 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1359 (+12),
- кораблі /катер ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 734 (+4).
Дані уточнюються.
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