За добу сили ППО знищили 57 повітряних цілей Росії

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Там зазначають, що у першій хвилі атаки увечері 5 серпня росіяни застосували 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». Протиповітряна оборона знищила 12 із 14 «Калібрів». Інформацію щодо «Кинджалів» у ПС поки що не оприлюднили.

Крім цього, у ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА Shahed з південно-східного напрямку, також випустив «Калібри» з акваторії Чорного моря та крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.

Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряна оборона знищила:

13 крилатих ракет «Калібр»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БПЛА «Shahed-136/131».

Фото: ПС ЗСУ / Телеграм