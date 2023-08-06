Росія випустила у напрямку Старокостянтинова кілька серій ракет, спрацювало ППО

Ще одна хвиля могла бути з боку Білорусі. Про це інформували Повітряні Сили ЗСУ через свій офіційний ТГ-канал.

Як зазначалося, рухалися ці повітряні цілі в бік міста Старокостянтинова Хмельницької області. Тривога там тривала з 18:26 до 19:37.

О 19:11 та о 19:27 військова адміністрація Хмельниччини сповіщала про звуки вибухів.

«Віримо в ППО!», — зазначали в ОВА.

Також є заява Запорізької обласної військової адміністрації про удар по околиці Запоріжжя.

«Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Старостянтинів не дає спокою росіянам

Від початку повномасштабного російського вторгнення авіабаза у Старокостянтинові є однією з пріоритетних цілей ударів країни-агресора.

«Нас посипають ракетами ще з першого дня війни», — зазначав з цього приводу міський голова Микола Мельничук.

29 березня 2022 року росіяни ударом з повітря повністю знищили усі наявні на військовому аеродромі Старокостнятинова запаси паливно-мастильних матеріалів.

Влучання також мали місце 29 травня 2023 року. Подробиці командуванням не розголошувалися.

Окрім ракет, у спробах уразити аеродром росіянами також використовуються «шахеди».