На саміті у Саудівській Аравії домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України

Про це пише італійська газета Corriere della Sera:

У Джидді домовились, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якої мирної угоди, як пріоритет і Статуту ООН. Так повідомляють європейські джерела наприкінці першого дня переговорного саміту стосовно України, який об’єднує близько 40 країн.

За інформацією джерел, було вирішено сформувати робочі групи з ключових питань десяти пунктів формули миру, запропонованих Києвом.

«Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року це вважається вірогідними», — йдеться у повідомленні.