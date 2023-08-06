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На «Батьківщину-мати» встановили тризуб

Зранку 6 серпня на монументі «Батьківщина-мати» у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб Українська правда

 
УСІ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Деталі: Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.

 

Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на «Батьківщину-мати» були завершені.

 
 

Що передувало:

  • У вівторок, 1 серпня, з монументу «Батьківщина-мати» повністю демонтували радянський герб.
  • Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.
6 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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