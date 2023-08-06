Збройні сили знищили ще 590 російських загарбників протягом доби За добу сили ППО знищили 57 повітряних цілей Росії » На «Батьківщину-мати» встановили тризуб Зранку 6 серпня на монументі «Батьківщина-мати» у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб — Українська правда УСІ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП Деталі: Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок. Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на «Батьківщину-мати» були завершені. Що передувало: У вівторок, 1 серпня, з монументу «Батьківщина-мати» повністю демонтували радянський герб.

Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.