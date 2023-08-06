На «Батьківщину-мати» встановили тризуб

Зранку 6 серпня на монументі «Батьківщина-мати» у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб — Українська правда
Деталі: Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.
Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на «Батьківщину-мати» були завершені.
Що передувало:
- У вівторок, 1 серпня, з монументу «Батьківщина-мати» повністю демонтували радянський герб.
- Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.
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