Збройні сили вбили ще 620 окупантів, знищили 4 танки та 32 артилерійські системи — Генштаб
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4232 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,
- артилерійських систем – 4943 (+32) од,
- РСЗВ – 704 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 466 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 730 (+6).
Дані уточнюються.
Leave a Reply