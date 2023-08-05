Предыдущая запись » Збройні сили вбили ще 620 окупантів Збройні сили вбили ще 620 окупантів, знищили 4 танки та 32 артилерійські системи — Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 249110 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4232 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) од,

артилерійських систем – 4943 (+32) од,

РСЗВ – 704 (+0) од,

засоби ППО ‒ 466 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),

крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 730 (+6). Дані уточнюються.