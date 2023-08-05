Україна оголосила акваторії чорноморських портів РФ зоною yt,tpgtrb

Україна у п’ятницю, 4 серпня, опублікувала прибережне повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою.
Про це йдеться у прибережному повідомленні №118, що опубліковане на сайті Держгідрографії.
У повідомленні зазначається, що йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.
Після виходу з «зернової ініціативи» РФ заявила, що усі судна, які прямуватимуть в українські морські порти з 20 липня, розглядатимуться агресором як потенційні перевізники вантажів військового призначення.
Тоді ж Україна випустила дзеркальну заяву, попередивши про те, що розглядатиме всі судна, які прямуватимуть в порти РФ або окуповані українські порти, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.
Ввечері у п’ятницю, 4 серпня, внаслідок атаки морських безпілотників у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер-хімовоз «SIG». У Росії кажуть, що розливу палива з танкера не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.
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