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Росія запустила фейк про набір американських студентів на війну в Україні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«На «рекламному» плакаті зазначено: «Як погасити студентські кредити? Приєднуйся до Інтернаціонального Легіону захисту України», — пише Центр.

Аналітики зібрали дані та зʼясували, що така реклама в американських університетах не розміщувалася. Це черговий фейк російської пропаганди.

«Подібні матеріали поширюються з метою дискредитації української армії та уряду України. Будьте пильними та довіряйте лише джерелам верифікованої інформації», — наголошує ЦПД.

5 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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