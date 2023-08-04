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ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському й Бердянському напрямках

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському й Бердянському напрямках – Генштаб
Ситуація на фронті залишається напруженою, ворог завдає авіаційних та ударів із важкої артилерії, відбулося близько 30 бойових зіткнень — зведення Генштабу за 3 серпня

Ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Від початку доби четверга доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

4 августа, 2023 | Category: Статьи

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