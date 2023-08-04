Ремонт дизельных двигателей Группировка «Исламское государство» сообщила о смерти своего лидера » За добу війни Росія втратила 640 солдатів За добу війни Росія втратила 640 солдатів, 27 дронів та 15 бойових бронемашин. На фронті протягом 3 серпня між ЗСУ та російським військом відбулося понад 40 боєзіткнення Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 248 490 (+640)осіб ліквідовано

танків ‒ 4228 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15)

артилерійських систем – 4911 (+19)

РСЗВ – 704 (+0)

засобів ППО ‒ 466 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27)

крилатих ракет ‒ 1347 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20)

спеціальної техніки ‒ 724 (+3)