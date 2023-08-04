За добу війни Росія втратила 640 солдатів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 248 490 (+640)осіб ліквідовано
- танків ‒ 4228 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15)
- артилерійських систем – 4911 (+19)
- РСЗВ – 704 (+0)
- засобів ППО ‒ 466 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27)
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20)
- спеціальної техніки ‒ 724 (+3)
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