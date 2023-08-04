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За добу війни Росія втратила 640 солдатів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 248 490 (+640)осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4228 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15)
  • артилерійських систем – 4911 (+19)
  • РСЗВ – 704 (+0)
  • засобів ППО ‒ 466 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27)
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20)
  • спеціальної техніки ‒ 724 (+3)
4 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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