У Росії намагаються створити сприятливі умови для залучення «військового м’яса» на війну

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), російська влада докладає зусиль, щоб створити сприятливі умови для залучення добровольців у збройні сили РФ, як процесу мобілізації, так і відзначенням престижності контрактної служби.

Президент РФ Володимир Путін затвердив указ, який стосується обов’язкового державного страхування життя та здоров’я добровольців і мобілізованих осіб, що беруть участь у війні з Україною. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв повідомив, що від січня по липень 2023 року міністерство оборони РФ залучило понад 231 тисячу добровольців. При цьому Росія намагається зробити контрактну службу більш престижною.

Згідно з даними російської служби BBC, кількість заявлених добровольців, можливо, включає переважно новобранців із числа цивільного населення. Це пов’язано з тим, що міністерство оборони РФ також набирає особовий склад із приватної військової компанії Вагнера, яка відмовилася від призовної служби на користь укладання контракту з армією.

Крім того, за даними Інституту вивчення війни, міністерство оборони РФ не задовольняє потреби своїх територіальних оборонних підрозділів, які виконують завдання на західних міжнародних кордонах країни. Відомо, що військові з Бєлгородської та Курської областей не отримали достатньо бойових кулеметів, а замість цього їм запропонували мисливські рушниці.