Суд у США не зміг заарештувати Трампа

Згідно з повідомленням від CNN, екс-президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях, що стосуються його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року. Суд вирішив не брати його під варту, але встановив запобіжний захід, який забороняє Трампу розголошувати факти у справі. Він також зобов’язаний з’являтися у суді для свідчень після виклику.

Прокурори не вимагали взяття Трампа під варту до початку судового процесу. Наступне слухання у справі заплановане на 28 серпня, всього через 5 днів після перших республіканських президентських праймеріз.

У серпні було оголошено звинувачення Трампа у справі про штурм Капітолія. Звинувачення включають змову з метою введення в оману Сполучених Штатів, змову з метою перешкоджання офіційному розслідуванню, перешкоджання та спробу перешкоджання офіційному розслідуванню та змову з метою порушення прав. За цими звинуваченнями Трампу загрожує до 561 року ув’язнення, якщо винність буде доведена.