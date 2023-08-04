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Суд у США не зміг заарештувати Трампа

Згідно з повідомленням від  CNN, екс-президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях, що стосуються його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року. Суд вирішив не брати його під варту, але встановив запобіжний захід, який забороняє Трампу розголошувати факти у справі. Він також зобов’язаний з’являтися у суді для свідчень після виклику.

Прокурори не вимагали взяття Трампа під варту до початку судового процесу. Наступне слухання у справі заплановане на 28 серпня, всього через 5 днів після перших республіканських президентських праймеріз.

У серпні було оголошено звинувачення Трампа у справі про штурм Капітолія. Звинувачення включають змову з метою введення в оману Сполучених Штатів, змову з метою перешкоджання офіційному розслідуванню, перешкоджання та спробу перешкоджання офіційному розслідуванню та змову з метою порушення прав. За цими звинуваченнями Трампу загрожує до 561 року ув’язнення, якщо винність буде доведена.

4 августа, 2023 | Category: Новости, США

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