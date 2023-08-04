Російський порт у Новоросійську атакували

У ніч з 4 серпня у місті Новоросійськ, Росія, сталися вибухи, про які повідомили екстрені служби міста. Згідно з інформацією, вибухи сталися як у самому Новоросійську, так і в селі Мисхако, що знаходиться поруч. Деталі події опублікували в російських пропагандистських ЗМІ, зокрема, РИА Новости та ТАСС, а також телеграм-канали Baza та Astra.

Фото та відео з місця події були опубліковані в цих телеграм-каналах. За даними, що були поширені, можливо, атака на місто була здійснена морськими дронами, але офіційна інформація про це наразі відсутня.

Пізніше ТААС повідомило з посиланням на Міністерство оборони РФ, що Збройні Сили України використали два морські безекіпажні катери для спроби атаки на військово-морську базу в Новоросійську.

У зв’язку з цим інцидентом, у порту Новоросійська було введено тимчасову заборону на рух суден.