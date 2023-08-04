РФ намагалась купити боєприпаси у КНДР

За даними кореспондента Укрінформу, США отримали розвіддані, які вказують на те, що Росія намагається розширити свою військову співпрацю з Північною Кореєю.

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому, повідомив, що РФ намагалась придбати боєприпаси у КНДР, зокрема артилерійські снаряди.

За даними Білого дому, візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї пов’язують з намаганням Росії переконати КНДР продавати боєприпаси для використання проти України.

Кірбі підкреслив, що будь-які угоди між Росією і Північною Кореєю щодо поставок зброї прямо порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

США продовжать прикладати зусилля для виявлення та перешкодження будь-яким спробам РФ купувати боєприпаси у Північної Кореї або будь-якої іншої країни.