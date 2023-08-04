РФ готує провокацію з вагнерівцями для більшого втягнення Білорусі в повномасштабну війну проти України

Про це інформує Служба безпеки України.

СБУ отримала розвіддані, які підтверджують плани росіян організувати велику провокацію під чужим прапором на об’єкті Білорусі – Мозирському НПЗ.

За даними правоохоронців, теракт на нафтопереробному заводі готують кадрові військові ЗС РФ та агенти російських спецслужб, які приїхали до Білорусі як «вагнерівці». Ця російська ДРГ планує виступити українськими диверсантами і влаштувати провокацію на НПЗ.

Повідомляється, що РФ хоче звинуватити Україну у цьому і спробувати залучити Мінськ до повномасштабної війни проти нашої країни.

«Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста», – пояснюють в пресслужбі.

Фото: Служба безпеки України

Встановлено, що російський військовий раніше брав участь у боях проти Сил оборони на півдні, а потім отримав наказ перебратися до Білорусі під прикриттям приватної військової компанії Вагнера. На новому місці служби він дізнався про спеціальну місію на Мозирському НПЗ.

Кіберфахівці СБУ вилучили з його телефону видалене листування з іншими учасниками, фотографії об’єкта та додаткову інформацію про операцію.





Фото: Служба безпеки України

СБУ застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України: «Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони».